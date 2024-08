Gewerkschaft fordert 1.000 Polizisten mehr für Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach den Schüssen am Frankfurter Hauptbahnhof und dem Messerattentat in Solingen fordert der Landesbezirk Hessen der Gewerkschaft der Polizei (GdP) mehr Anstrengungen zum Schutz der Bürger. «Klare GdP-Forderung: Mehr Waffenverbotszonen, mehr Investitionen in digitale Ermittlungsmöglichkeiten, eine rechtliche Ausweitung der Befugnisse für unsere Ermittlerinnen und Ermittler und mehr Personal», sagte GdP-Chef Jens Mohrherr in Wiesbaden.