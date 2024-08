GdP: Mehr Sicherheit durch Waffenverbotszonen

Wiesbaden (dpa/lhe) - In der Diskussion um eine Verschärfung des Waffenrechts nach dem Messerangriff von Solingen spricht sich die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Hessen für die Einführung von mehr Waffenverbotszonen aus. «Das wäre eine Möglichkeit, die Sicherheit deutlich zu erhöhen», sagte der Landesvorsitzende der GdP, Jens Mohrherr, der Deutschen Presse-Agentur. «Wir haben die Einführung von Waffenverbotszonen in Wiesbaden und Frankfurt positiv begleitet.»