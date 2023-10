Hessens zweite Waffenverbotszone kommt

Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - Mitte dieser Woche werden im Frankfurter Bahnhofsviertel neue Schilder auf eine neue Waffenverbotszone hinweisen. Vom 1. November an wird in Frankfurt als zweiter Stadt in Hessen in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 5.00 Uhr das Mitführen von Waffen nach dem Waffengesetz sowie von Messern mit feststehender oder feststellbarer Klinge mit einer Länge von mehr als vier Zentimetern verboten sein.