Wetterprognose

Gewitter in Hessen ziehen im Laufe des Tages ab

Schauer und teils kräftige Gewitter prägen in Hessen zunächst den Tag. Im Verlauf klingen die Niederschläge von Nordwesten her ab, bevor zur Wochenmitte erneut Gewitter möglich sind.

Von Nordwesten her beruhigt sich das Wetter im Tagesverlauf. (Archivbild) Foto: Florian Wiegand/dpa
Von Nordwesten her beruhigt sich das Wetter im Tagesverlauf. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Nach teils kräftigen Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen lässt die Unwettergefahr in Hessen im Laufe des Tages allmählich nach. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, sind zunächst verbreitet noch Schauer und Gewitter möglich, örtlich auch mit unwetterartigem Starkregen. Von Nordwesten her beruhigt sich das Wetter aber im Tagesverlauf.

Die Temperaturen erreichen maximal 25 bis 29 Grad, in den höheren Lagen um 21 Grad. Abseits von Schauern und Gewittern weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es laut DWD meist trocken und gering bewölkt bis klar. Örtlich kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen gehen auf 19 bis 14 Grad zurück. Der Dienstag verläuft heiter bis wolkig und weitgehend regenfrei. Dabei wird es mit 29 bis 32 Grad erneut heiß. 

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In der Nacht zum Mittwoch ziehen jedoch wieder einzelne Schauer und Gewitter auf. Am Mittwoch bleibt das Wetter wechselhaft mit einzelnen Schauern, vereinzelt sind auch Gewitter nicht ausgeschlossen.

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