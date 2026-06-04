Wetterdienst erwartet Gewitter in Hessen
Auch Sturmböen, schwere Sturmböen oder orkanartige Böen sind nicht ausgeschlossen.
Offenbach (dpa/lhe) - Der Deutsche Wetterdienst sieht am Nachmittag teils kräftige Gewitter auf Hessen zukommen. Auch Sturmböen, schwere Sturmböen oder orkanartige Böen sind nicht ausgeschlossen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Starkregen und Hagel seien möglich, aber nur gering wahrscheinlich.
Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 17 und 21 Grad, im höheren Bergland um 15 Grad. In der Nacht zum Freitag gibt es noch örtlich Schauer und Gewitter, im Verlauf der ersten Nachthälfte klingen sie aber rasch ab. Es kühlt auf 12 bis 7 Grad ab, wie es weiter hieß. Am Freitag gibt es laut DWD weiter Schauer und vereinzelt auch kurze Gewitter, aber am Abend klingt beides ab.