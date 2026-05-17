Schauer, Gewitter, Hagel: Unbeständiges Wetter in Hessen

Offenbach (dpa/lrs) - Die neue Woche startet in Hessen ungemütlich. Im Tagesverlauf ist zunächst noch mit wechselnder Bewölkung zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Gegen Abend nehme die Bewölkung von Westen kommend zu, dort sei dann auch leichter Regen möglich.

Der Montag startet mit schauerartigem Regen. Einzelne Gewitter mit lokalem Starkregen und kleinkörnigem Hagel seien möglich. Bei Gewittern sind demnach auch starke bis stürmische Böen zu erwarten. Die Höchstwerte liegen am Montag zwischen 14 und 18 Grad.

Am Dienstag zeigt sich das Wetter den Meteorologen zufolge etwas freundlicher. Im Tagesverlauf bleibe es heiter bis wolkig, einzelne Schauer seien jedoch nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen steigen auf maximal 17 bis 21 Grad. Zum Dienstagabend sei von Westen etwas Regen möglich. Am Mittwoch ist erneut mit einigen Schauern zu rechnen. Auch Gewitter mit lokalem Starkregen und kleinkörnigem Hagel seien möglich, hieß es.