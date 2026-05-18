Schauer und Gewitter in den kommenden Tagen

Offenbach am Main (dpa/lhe) - Das Wetter in den kommenden Tagen bleibt wechselhaft. Am Montag ist es stark bewölkt mit schauerartigem Regen. Örtlich sind auch Gewitter mit Starkregen und kleinkörnigem Hagel möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 18 Grad. Dazu weht ein mäßiger Südwestwind, bei Gewittern sind starke bis stürmische Böen möglich.

Am Dienstag zeigt sich das Wetter zunächst etwas freundlicher. Es wird heiter bis wolkig, einzelne Schauer bleiben jedoch möglich. Am Abend zieht von Westen erneut Regen auf. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 21 Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es stark bewölkt mit gebietsweisem Regen.

Am Mittwoch wird das Wetter laut Vorhersage wieder unbeständiger. Erneut sind örtlich Gewitter mit Starkregen und kleinkörnigem Hagel möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 22 Grad.

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