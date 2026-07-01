Gewitter in Zürich: Maschinen auch nach Stuttgart umgeleitet

Bern (dpa) - Mehr als zwölf Stunden nach heftigen Gewittern über dem Flughafen von Zürich ist der Flugbetrieb immer noch beeinträchtigt. Am Dienstagabend mussten wegen der Wetterlage mehr als 30 Flugzeuge auf dem Weg nach Zürich umgeleitet werden und stattdessen in Stuttgart, Genf und Basel landen, wie eine Flughafensprecherin sagte. Die Maschinen und Besatzungen fehlten deshalb am Morgen am Standort Zürich für die vorgesehenen Flüge. 70 Flüge mussten bis 07.00 Uhr annulliert werden.