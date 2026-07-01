Gewitter

Gewitter in Zürich: Maschinen auch nach Stuttgart umgeleitet

Ungeplante Übernachtungen am Flughafen, gestrichene Flüge, verpasste Anschlüsse: Was die Gewitter-Nacht für Zürich-Reisende bedeutete – und wie es jetzt weitergeht.

Nach den Umleitungen fehlten die Flugzeuge für Weiterflüge in Zürich. (Archivbild) Foto: Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa
Nach den Umleitungen fehlten die Flugzeuge für Weiterflüge in Zürich. (Archivbild)

Bern (dpa) - Mehr als zwölf Stunden nach heftigen Gewittern über dem Flughafen von Zürich ist der Flugbetrieb immer noch beeinträchtigt. Am Dienstagabend mussten wegen der Wetterlage mehr als 30 Flugzeuge auf dem Weg nach Zürich umgeleitet werden und stattdessen in Stuttgart, Genf und Basel landen, wie eine Flughafensprecherin sagte. Die Maschinen und Besatzungen fehlten deshalb am Morgen am Standort Zürich für die vorgesehenen Flüge. 70 Flüge mussten bis 07.00 Uhr annulliert werden.

Auch am Dienstagabend waren schon 20 Starts gestrichen worden. Viele Reisende mussten am Flughafen übernachten. Nach dem Gewitterende wurde die Betriebszeit ausnahmsweise auf bis nach 23.30 Uhr verlängert. Dadurch hätten noch 14 Maschinen ankommen und 15 abfliegen können. Soweit möglich laufe der Flugbetrieb aber wieder normal, hieß es am Morgen vom Flughafen.

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