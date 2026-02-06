Flüge von Frankfurt nach Berlin gestrichen

Frankfurt/Berlin (dpa/lhe) - Am Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld können auch am frühen Morgen vorerst keine Maschinen starten. Die Auswirkungen sind auch an Frankfurter Flughafen zu spüren. Eine Maschine mit Ziel Berlin sei nach Frankfurt umgeleitet worden, sagte eine Sprecherin. Sechs Flüge aus Frankfurt nach Berlin seien annulliert worden.

«Aufgrund von Blitzeis und anhaltendem Eisregen sind aktuell keine Starts und Landungen am BER möglich», teilte eine Sprecherin des Hauptstadtflughafens mit. Der Winterdienst der Flughafengesellschaft hatte demnach die Flugbetriebsflächen die gesamte Nacht über mit Enteisungsmittel behandelt, aber ohne Erfolg: Sie seien spiegelglatt. Wann der Flugbetrieb wieder aufgenommen werde, sei aktuell unklar. «Zum Schutz von Passagieren und Mitarbeitenden ist der Flugbetrieb vorübergehend eingestellt», führte die Sprecherin aus. Aufgrund von Blitzeis waren bereits am Vorabend keine Starts und Landungen möglich.