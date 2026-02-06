Winterwetter

Flüge von Frankfurt nach Berlin gestrichen

Blitzeis legt den Flughafen der Hauptstadt lahm. Das betrifft auch den größten deutschen Flughafen.

Schon am Donnerstag wurde der Flughafen in Berlin gesperrt. Foto: Christoph Soeder/dpa
Schon am Donnerstag wurde der Flughafen in Berlin gesperrt.

Frankfurt/Berlin (dpa/lhe) - Am Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld können auch am frühen Morgen vorerst keine Maschinen starten. Die Auswirkungen sind auch an Frankfurter Flughafen zu spüren. Eine Maschine mit Ziel Berlin sei nach Frankfurt umgeleitet worden, sagte eine Sprecherin. Sechs Flüge aus Frankfurt nach Berlin seien annulliert worden.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

«Aufgrund von Blitzeis und anhaltendem Eisregen sind aktuell keine Starts und Landungen am BER möglich», teilte eine Sprecherin des Hauptstadtflughafens mit. Der Winterdienst der Flughafengesellschaft hatte demnach die Flugbetriebsflächen die gesamte Nacht über mit Enteisungsmittel behandelt, aber ohne Erfolg: Sie seien spiegelglatt. Wann der Flugbetrieb wieder aufgenommen werde, sei aktuell unklar. «Zum Schutz von Passagieren und Mitarbeitenden ist der Flugbetrieb vorübergehend eingestellt», führte die Sprecherin aus. Aufgrund von Blitzeis waren bereits am Vorabend keine Starts und Landungen möglich.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Blitzeis am Flughafen BER: Weiterhin kein Betrieb
Winterwetter

Blitzeis am Flughafen BER: Weiterhin kein Betrieb

Erst wurden Verspätungen und Ausfälle angezeigt, dann durfte gar keine Maschine mehr starten oder landen: Blitzeis legte den BER am Donnerstag lahm. Auch am Freitag müssen sich Passagiere gedulden.

vor 54 Minuten

Blitzeis am Flughafen BER: Weiterhin kein Betrieb
Winterwetter

Blitzeis am Flughafen BER: Weiterhin kein Betrieb

Erst wurden Verspätungen und Ausfälle angezeigt, dann durfte gar keine Maschine mehr starten oder landen: Blitzeis legte den BER am Donnerstag lahm. Auch am Freitag müssen sich Passagiere gedulden.

vor 1 Stunde

Blitzeis legt Flughafen BER lahm - Massencrash auf A10
Winterwetter

Blitzeis legt Flughafen BER lahm - Massencrash auf A10

Am Flughafen BER dürfen keine Maschinen mehr starten oder landen. Auch Straßen und Autobahnen sind in Brandenburg und Berlin spiegelglatt. Eine Folge. Ein Massencrash.

05.02.2026

Blitzeis legt Flugbetrieb in Köln/Bonn für 45 Minuten lahm
Glätte

Blitzeis legt Flugbetrieb in Köln/Bonn für 45 Minuten lahm

Start- und Landebahnen mussten enteist werden. Das hatte auch Folgen für manche Flüge.

23.11.2025

Drohnensichtung legt Mallorcas Flughafen zeitweise lahm
Mittelmeerinsel

Drohnensichtung legt Mallorcas Flughafen zeitweise lahm

Immer wieder sorgen Drohnen für Chaos an Europas Flughäfen. Nun traf es auch eine beliebte Urlaubsinsel.

19.10.2025