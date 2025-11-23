Glätte

Blitzeis legt Flugbetrieb in Köln/Bonn für 45 Minuten lahm

Start- und Landebahnen mussten enteist werden. Das hatte auch Folgen für manche Flüge.

Wegen Blitzeis wurde der Flugbetrieb am Flughafen Köln/Bonn am Nachmittag für 45 Minuten unterbrochen. Foto: Sascha Thelen/dpa
Wegen Blitzeis wurde der Flugbetrieb am Flughafen Köln/Bonn am Nachmittag für 45 Minuten unterbrochen.
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Drohnensichtung: Flughafen Hannover für 45 Minuten gesperrt
Luftverkehr

Drohnensichtung: Flughafen Hannover für 45 Minuten gesperrt

Schon wieder ein Drohnen-Alarm: Am Flughafen Hannover müssen drei Flugzeuge umgeleitet werden, andere landen mit Verspätung. In der Nähe von Flughäfen bedeuten Drohnen ein gewaltiges Risiko.

06.11.2025

Klimaprotest an Flughäfen - Mehrere Flüge gestrichen
Störung des Luftverkehrs

Klimaprotest an Flughäfen - Mehrere Flüge gestrichen

Klimaschutzaktivisten der Letzten Generation verhindern mit Störaktionen auf mehreren deutschen Flughäfen zeitweise Starts und Landungen. Es kommt zu Ausfällen und Verspätungen.

15.08.2024

Wintereinbruch und Glätte-Unfälle in Bayern
Verkehr

Wintereinbruch und Glätte-Unfälle in Bayern

Winter im April: Schnee, Graupelschauer und Blitzeis haben den Freistaat am Wochenende heimgesucht - mit Folgen auf den Straßen.

20.04.2024

Mehr als 40 Unfälle nach Blitzeis in Kassel
Wetter

Mehr als 40 Unfälle nach Blitzeis in Kassel

12.01.2024

Nach Wintereinbruch zahlreiche Flüge in Frankfurt abgesagt
Schneefall

Nach Wintereinbruch zahlreiche Flüge in Frankfurt abgesagt

28.11.2023