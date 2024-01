Mehr als 40 Unfälle nach Blitzeis in Kassel

Kassel (dpa/lhe) - Blitzeis hat in Kassel zu zahlreichen Verkehrsunfällen geführt. In der Zeit zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen wurden mehr als 40 Zusammenstöße registriert, wie ein Polizeisprecher sagte. Insgesamt seien dabei vier Menschen leicht verletzt worden.

Wegen der glatten Straßen hatten am Donnerstagabend die Kasseler Verkehrsbetriebe (KVG) den Busbetrieb eingestellt. Seit Betriebsbeginn am Freitagmorgen (4 Uhr) sei der Verkehr wieder vollständig aufgenommen worden, sagte eine KVG-Sprecherin.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wird es in einigen Gebieten in Hessen auch in der Nacht zum Samstag glatt. Am Tag sei nur in höheren Lagen mit Glätte zu rechnen.