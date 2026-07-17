Wettervorhersage

Gewitter und Unwetter in Hessen erwartet

Nach sommerlicher Wärme wird das Wetter in Hessen am Freitag unbeständig. Der Deutsche Wetterdienst erwartet kräftige Gewitter, örtlich auch Unwetter.

Im Tagesverlauf sind verbreitet Schauer und Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich. (Archivfoto) Foto: Florian Wiegand/dpa
Im Tagesverlauf sind verbreitet Schauer und Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich. (Archivfoto)

Offenbach (dpa/lhe) - Auf Hessen kommt am Freitag unbeständiges Wetter mit teils kräftigen Gewittern zu. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) besteht bereits am Vormittag ein zunehmendes Gewitterrisiko. Im Tagesverlauf sind verbreitet Schauer und Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich. Die Temperaturen erreichen maximal Werte zwischen 25 und 28 Grad, in den Hochlagen etwa 23 Grad. 

In der Nacht zum Samstag ziehen die Schauer und Gewitter nach Südosten ab. Der Samstag verläuft laut den Experten vom DWD deutlich ruhiger. Bei heiterem bis wolkigem Himmel bleibt es meist trocken, lediglich im Bergland sind einzelne Schauer oder kurze Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 27 Grad.

Sonntag erneut Gewitter möglich

Am Sonntag bleibt es in Hessen überwiegend trocken. Während sich im Nordosten bei starker Bewölkung einzelne Schauer oder Gewitter entwickeln können, zeigt sich andernorts ein Wechsel aus Wolken und Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 Grad im Bergland und bis zu 25 Grad im Rhein-Main-Gebiet.

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