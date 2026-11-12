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GFT hebt Prognose für 2026 dank KI-Boom an

Nach einem dynamischeren Quartal hebt der Softwareanbieter GFT Technologies seine Erwartungen für 2026 an. Wie stark soll das Geschäft nun wachsen?

GFT wird dank KI-Boom optimistischer. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
GFT wird dank KI-Boom optimistischer. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Softwareanbieter GFT Technologies blickt dank des Booms rund um Künstliche Intelligenz (KI) optimistischer auf das laufende Jahr. Nach Unternehmensangaben hat das Geschäft klar an Fahrt gewonnen. «Die starke Geschäftsentwicklung im dritten Quartal bestätigt, dass unsere KI-zentrierte Strategie operative Wirkung entfaltet», sagte Konzernchef Marco Santos.

Für 2026 erwartet GFT nun mehr Umsatz und Gewinn. So soll der Umsatz um 6 Prozent auf 945 Millionen Euro steigen. Bisher hatte das Unternehmen etwa 930 Millionen Euro angepeilt. Der bereinigte operative Gewinn wird bei rund 72 Millionen statt 71 Millionen Euro erwartet. Im vergangenen Jahr lag er bei gut 67 Millionen Euro. Als Gründe für die höhere Profitabilität nennt das Unternehmen eine höhere Personaleffizienz, niedrigere Büromietkosten und positive Währungseffekte.

Zahlen im Jahresvergleich

In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 7 Prozent auf 701 Millionen Euro. Der bereinigte operative Gewinn legte um 16 Prozent auf 52,9 Millionen Euro zu. Unter dem Strich verdiente GFT mit 28,5 Millionen Euro sogar 27 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. 

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Impressum

Das Unternehmen unterstützt Banken, Versicherer und Industrieunternehmen beim Umbau ihrer IT-Systeme hin zu KI-gestützten Abläufen. Zu den Kunden von GFT gehört unter anderem die Deutsche Bank. Besonders gut läuft es für GFT in Lateinamerika, die Region sei ein wesentlicher Wachstumstreiber. In den USA wuchs das Geschäft leicht, in Europa gewann es an Dynamik. Auch in Deutschland zeige sich eine Verbesserung der Geschäftsentwicklung. Allerdings halte die Zurückhaltung bei Investitionen hierzulande an.

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