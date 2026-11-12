GFT hebt Prognose für 2026 dank KI-Boom an

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Softwareanbieter GFT Technologies blickt dank des Booms rund um Künstliche Intelligenz (KI) optimistischer auf das laufende Jahr. Nach Unternehmensangaben hat das Geschäft klar an Fahrt gewonnen. «Die starke Geschäftsentwicklung im dritten Quartal bestätigt, dass unsere KI-zentrierte Strategie operative Wirkung entfaltet», sagte Konzernchef Marco Santos.

Für 2026 erwartet GFT nun mehr Umsatz und Gewinn. So soll der Umsatz um 6 Prozent auf 945 Millionen Euro steigen. Bisher hatte das Unternehmen etwa 930 Millionen Euro angepeilt. Der bereinigte operative Gewinn wird bei rund 72 Millionen statt 71 Millionen Euro erwartet. Im vergangenen Jahr lag er bei gut 67 Millionen Euro. Als Gründe für die höhere Profitabilität nennt das Unternehmen eine höhere Personaleffizienz, niedrigere Büromietkosten und positive Währungseffekte.

Zahlen im Jahresvergleich

In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 7 Prozent auf 701 Millionen Euro. Der bereinigte operative Gewinn legte um 16 Prozent auf 52,9 Millionen Euro zu. Unter dem Strich verdiente GFT mit 28,5 Millionen Euro sogar 27 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum