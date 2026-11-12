Gute Geschäfte

Merck überrascht im Quartal und hebt erneut die Ziele an

Bei Merck läuft es besser als von der Unternehmensführung zunächst erwartet. Der Konzern erwartet nun im Gesamtjahr noch mehr Umsatz und Gewinn.

Merck wird zuversichtlicher für das laufende Geschäftsjahr. Foto: Arne Dedert/dpa
Merck wird zuversichtlicher für das laufende Geschäftsjahr.

Darmstadt (dpa) - Der Dax-Konzern Merck KGaA hebt nach einem überraschend guten dritten Quartal ein weiteres Mal seine Jahresziele an. Geplant ist jetzt für 2026 ein Umsatz von 21,5 bis 21,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in Darmstadt mitteilte. Zuvor hatte der Konzern 21,0 bis 21,8 Milliarden Euro im Visier. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll statt bei 5,9 bis 6,3 Milliarden nun bei 6,2 bis 6,4 Milliarden Euro herauskommen.

In den drei Monaten bis Ende September hatte das Unternehmen erneut von einem florierenden Geschäft in seiner Laborsparte (Life-Science) insbesondere mit Produkten und Lösungen rund um die Arzneimittelproduktion profitiert. Zudem lieferten Medikamente gegen seltene Erkrankungen in der Pharmasparte und KI-Halbleitermaterialien im Electronics-Geschäft Schub.

Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um fast sechs Prozent auf 5,63 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis erhöhte sich im dritten Quartal leicht auf gut 1,68 Milliarden Euro.

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