Giftschlangen und andere Tiere in Auto entdeckt

Bietingen (dpa/lsw) - Bei einer Kontrolle hat die Bundespolizei fast 50 teils artengeschützte Tiere in einem Auto entdeckt, darunter auch hochgiftige Schlangen. Wie das Hauptzollamt Singen mitteilte, war die verbotene Lebendfracht Mitte April in diversen Reisekoffern sowie Styropor- und Pappboxen versteckt gewesen. Der Fahrer, der bei Bietingen (Kreis Konstanz) von der Schweiz nach Deutschland eingereist war, hatte behauptet, dass sich darin Süßigkeiten für Bekannte und seine Familie in der Ukraine befänden.