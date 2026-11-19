Giftspuren im Wolfsmagen - Staatsanwaltschaft ermittelt
Nach dem Tod eines Wolfes am Schluchsee ermittelt nun die Staatsanwaltschaft. Es geht um mögliche Verstöße gegen das Tierschutzgesetz. Das Tier hatte Gift im Magen.
Schluchsee (dpa) - Nachdem ein schwer kranker Wolfsrüde in der Nähe des Schluchsees im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald gefunden worden war und erlegt werden musste, ermittelt nun die Staatsanwaltschaft. In dem Fall - das Tier hatte Gift im Magen - gebe es den Anfangsverdacht wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, wie ein Behördensprecher sagte. Zuvor hatte die «Badische Zeitung» berichtet.
Das Tier, der in der Gegend ansässige Rüde mit der wissenschaftlichen Kennung GW1129m, war Ende September schwer krank und nicht mehr überlebensfähig entdeckt und dann getötet worden. Wegen der Nähe zu einer Bundesstraße konnte zunächst ein Verkehrsunfall nicht ausgeschlossen werden.
Spätere Untersuchungen aber ergaben, dass der Wolf im Magen Spuren von Gift hatte. Die Polizei nahm gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft von Amts wegen Ermittlungen auf. Hinweise auf eine gezielte Vergiftung gebe es bisher aber nicht, wie ein Polizeisprecher sagte.
Gift im Magen des Rüden nachgewiesen
Das Landwirtschaftsministerium hatte Mitte November mitgeteilt, dass im Magen des Wolfes der Wirkstoff Pentobarbital nachgewiesen worden sei. Das Gift wird in der Tiermedizin standardmäßig eingesetzt, um Tiere einzuschläfern. Außerdem wurden Spuren eines in Tierarzneimitteln enthaltenen Stoffes nachgewiesen. Damit werden unter anderem bei Geflügel, Rindern und Schafen bestimmte Erkrankungen behandelt. Vermutlich habe der Wolf diese Substanzen durch das Fressen eines Kadavers aufgenommen - es handele sich also um eine sogenannte Sekundärvergiftung, hatte das Landwirtschaftsministerium berichtet.