Toter Wolf am Schluchsee – war es ein sesshaftes Tier?

Schluchsee (dpa) - Nachdem ein schwer verletzter Wolfsrüde in der Nähe des Schluchsees im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald gefunden wurde und getötet werden musste, soll nun seine Identität geklärt werden. In der Gegend ist der Rüde GW1129m ansässig. Sollte es sich bei dem toten Tier um ihn handeln, dann würde es im Südwesten nur noch fünf sesshafte Wölfe geben - nebst mindestens einem Welpen.

Angefahren oder angeschossen?

Das Tier war am Montag entdeckt worden, noch am Leben, aber nicht überlebensfähig, wie das Landwirtschaftsministerium mitgeteilt hatte. «Im Sinne des Tierschutzes und um dem Tier weiteres Leid zu ersparen, wurde es getötet.» Ob es dabei eingeschläfert oder erschossen wurde, sagte das Ministerium zunächst nicht. Es liefen Untersuchungen des Kadavers, um die Herkunft der zuvor erlittenen schweren Verletzungen zu klären.

Denkbar ist beispielsweise, dass das Tier angefahren wurde. Autoverkehr ist nach Angaben von Wolfsexperten eine häufige Todesursache für den Tod von Wölfen. Es könnte aber auch angeschossen worden sein, einen solchen Fall gab es im Südwesten schon einmal vor knapp zehn Jahren. Wann es Ergebnisse zu dem aktuellen Fall gibt, ist offen.

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Bisher rund zehn Wölfe tot in Baden-Württemberg gefunden

In Baden-Württemberg sind nach Angaben der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf zwischen 1991 und 2026 bisher acht Wölfe im Rahmen von Verkehrsunfällen getötet worden - zuletzt im März im Rhein-Neckar-Kreis in der Nähe von Walldorf. Ein weiterer war im Jahr 2017 illegal erschossen und tot aus dem Schluchsee geborgen worden. Bei einem zehnten steht die Todesursache nicht fest. Der nun getötete Wolf ist in dieser Statistik noch nicht enthalten.

Im Südwesten gelten derzeit sechs erwachsene Wölfe als sesshaft: Darunter ist ein Wolfspaar im Wolfsterritorium Enztal, die mutmaßlichen Eltern eines kürzlich auf einer Fotofalle gesichteten Welpen. Außerdem sind vier männliche Wölfe jeweils im Territorium Hornisgrinde, Reichenbacher Wald, Ostbaar und Schluchsee ansässig.