Gladbach schiebt Frust nach Pokal-Aus: «Inakzeptabel»

Frankfurt/Main (dpa) - Nach der verpassten Chance auf das Achtelfinale im DFB-Pokal ist der Ärger bei Borussia Mönchengladbach groß. Das 1:2 bei Eintracht Frankfurt trotz Überzahl ab der 15. Minute sei «komplett inakzeptabel», sagte Nationalstürmer Tim Kleindienst. Die Mannschaft sei nicht in der Lage gewesen, was mit der Überzahl anzufangen, so der 29-Jährige.