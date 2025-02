Stuttgart-Schreck Kleindienst trifft wegen «Muffensausen»

Stuttgart (dpa) - Tim Kleindienst reckte die rechte Faust vor den jubelnden Gladbacher Fans in die Höhe und freute sich diebisch. Schon wieder ist der erst spät berufene deutsche Fußball-Nationalstürmer in der Bundesliga zum Schrecken des VfB Stuttgart geworden. Dreimal traf der 29-Jährige in der vergangenen Saison noch im Trikot des 1. FC Heidenheim gegen den VfB. Und jetzt folgte am Samstag beim 2:1 sein Siegtreffer im Gladbacher Dress.