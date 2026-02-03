Glatte Straßen möglich - neuer Schnee zieht heran
Im Straßenverkehr ist bei Minustemperaturen wieder Vorsicht geboten. Teilweise kommen tagsüber mehrere Zentimeter Neuschnee hinzu.
Offenbach (dpa/lhe) - Verkehrsteilnehmer müssen heute Morgen mit Glätte auf Straßen und Wegen rechnen. Dies trete örtlich durch überfrierende Nässe, vereinzelt auch durch Reif auf, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Im Südwesten kann am späten Morgen gefrierender Regen hinzukommen, dann besteht Gefahr von Glatteis.
Der Niederschlag breitet sich tagsüber Richtung Nordwesten aus - teils als Regen, der auf der Straße gefrieren kann. Im Bergland sowie im Norden schneit es. Meist fallen ein bis fünf Zentimeter, lokal können auch acht Zentimeter zusammenkommen.
Leichte Minusgrade im Norden und in Hochlagen
Morgens herrscht leichter Frost zwischen null und minus vier Grad, in Nordhessen und in Hochlagen sind es zwischen minus vier und minus acht Grad, im Rhein-Main-Gebiet ist es dagegen teils frostfrei. Tagsüber bleibt es im Norden und in Hochlagen bei leichten Minusgraden.
Am Mittwoch ist es zunächst nebelig, dann heiter bis wolkig und es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen drei Grad im Norden und bis acht Grad am Main. Nachts zieht erneut Schnee heran und kann für Glätte sorgen.
Der Donnerstag ist stark bewölkt bis bedeckt, zeitweise schneit es ein wenig im Norden und Osten. Die Höchstwerte bewegen sich um minus ein Grad im Nordosten und ein bis fünf Grad im übrigen Hessen.