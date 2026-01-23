Bild
Wetterdienst: Glatteis vor allem in Mittelhessen möglich

Bei Minustemperaturen fällt Regen auf die Straße - wo dies am Morgen geschieht, müssen Verkehrsteilnehmer besonders vorsichtig sein. Tagsüber bleibt es meist trocken, wie der Wetterdienst vorhersagt.

Bei Minustemperaturen kann Regen auf der Straße gefrieren. (Symbolbild) Foto: Lars Penning/dpa
Offenbach (dpa/lhe) - Auf den Straßen kann es heute Morgen glatt sein. Vor allem in Mittelhessen gebe es zum Ausgang der Nacht «anfangs noch Glatteis durch leichten gefrierenden Regen», sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorher. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen minus einem und minus fünf Grad, im Norden und Osten Hessens zwischen minus fünf und minus acht Grad.

Tagsüber ist es der Vorhersage zufolge wolkig bis stark bewölkt, es bleibt meist trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen minus einem und plus vier Grad. In der Nacht auf Samstag besteht im Westen Hessens lokale Glatteisgefahr. 

Etwas Schnee im Westen und Südwesten möglich

Der Samstag ist wolkig bis stark bewölkt, im Südwesten und Westen fällt etwas Regen oder Schnee - was dort laut der Vorhersage erneut Glättegefahr bedeutet. Sonst gibt es laut Wetterdienst nur selten Niederschläge. Die Höchstwerte liegen zwischen minus einem und plus drei Grad. Nachts muss erneut gebietsweise mit Glätte gerechnet werden. 

Am Sonntag gibt es laut DWD nur wenige Wolken am Himmel, teils bleibt es aber neblig-trüb. Die Höchstwerte steigen auf minus ein und plus drei Grad.

