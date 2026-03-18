Gleise überquert trotz geschlossener Schranke - Frau stirbt

Allensbach (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Zug bei Allensbach (Kreis Konstanz) ist eine Seniorin tödlich verletzt worden. Die 81 Jahre alte Frau sei bei einer Bahnhaltestelle trotz bereits geschlossener Schranken über die Gleise gegangen und habe dabei einen aus Richtung Radolfzell kommenden Zug übersehen, teilte die Polizei mit.