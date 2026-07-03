Unfall bei Wiesensteig

Gleitschirm stürzt aus großer Höhe ab

Kurz nach dem Start klappt ein Gleitschirm zusammen - der Pilot fällt tief und landet in einem Baum. Wie schwer er sich verletzt hat.

Nach Polizeiangaben fiel der Gleitschirmflieger in einen Baum und verletzte sich nur leicht. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Nach Polizeiangaben fiel der Gleitschirmflieger in einen Baum und verletzte sich nur leicht. (Symbolbild)

Wiesensteig (dpa/lsw) - Ein 72-Jähriger ist bei Wiesensteig (Kreis Göppingen) mit seinem Gleitschirm aus 30 bis 50 Metern Höhe abgestürzt. Nach Polizeiangaben fiel er in einen Baum und verletzte sich leicht.

Der Mann war demnach erst kurz in der Luft, als der Gleitschirm aus bislang unbekannter Ursache zusammenklappte und schließlich in einem Baum landete. Ein Zeuge rief den Angaben zufolge die Bergwacht, die den Leichtverletzten rettete.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Gleitschirmflieger stürzt ab und wählt selbst den Notruf
Steck in Baum fest

Gleitschirmflieger stürzt ab und wählt selbst den Notruf

Mitten im Baum, sechs Meter über dem Boden: Nach seinem Absturz wählt ein Gleitschirmflieger selbst die 112. Wie die Feuerwehr ihn aus seiner misslichen Lage befreit.

27.05.2026

71-jähriger Gleitschirmflieger stürzt bei Landeversuch ab
Schwarzwald-Baar-Kreis

71-jähriger Gleitschirmflieger stürzt bei Landeversuch ab

Ein Senior fliegt mit seinem Gleitschirm über dem Schwarzwald. Als er zur Landung ansetzt, verliert er die Kontrolle und stürzt auf eine Viehweide.

13.07.2025

Gleitschirmflieger stürzt 15 Meter in die Tiefe - verletzt
Sturz aus 15 Metern Höhe

Gleitschirmflieger stürzt 15 Meter in die Tiefe - verletzt

Ein Mann startet mit seinem Gleitschirm. Dann kommt es zu Komplikationen.

05.04.2025

Unfälle

Gleitschirmflieger landet im Baum

24.08.2023

Flugsport

Gleitschirmflieger landet in 20 Metern Höhe in Baum

06.04.2023