Gleitschirm stürzt aus großer Höhe ab
Kurz nach dem Start klappt ein Gleitschirm zusammen - der Pilot fällt tief und landet in einem Baum. Wie schwer er sich verletzt hat.
Wiesensteig (dpa/lsw) - Ein 72-Jähriger ist bei Wiesensteig (Kreis Göppingen) mit seinem Gleitschirm aus 30 bis 50 Metern Höhe abgestürzt. Nach Polizeiangaben fiel er in einen Baum und verletzte sich leicht.
Der Mann war demnach erst kurz in der Luft, als der Gleitschirm aus bislang unbekannter Ursache zusammenklappte und schließlich in einem Baum landete. Ein Zeuge rief den Angaben zufolge die Bergwacht, die den Leichtverletzten rettete.