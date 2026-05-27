Gleitschirmflieger stürzt ab und wählt selbst den Notruf

Baden-Baden (dpa/lsw) - Ein Gleitschirmflieger ist bei Baden-Baden abgestürzt, hat sich in einem Baum verfangen und dann noch selbst den Notruf gewählt. Der Mann habe der Leitstelle mitgeteilt, er hänge mit seinem Fluggerät in einem Baum in rund sechs Metern Höhe fest und sei unverletzt. Auch andere Zeugen hatten den Unfall am Dienstag auf dem Merkurberg mitbekommen und den Notruf gewählt. Feuerwehrleute bargen den Mann schließlich mit einer Leiter aus der misslichen Situation, wie die Feuerwehr mitteilte.