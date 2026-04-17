Goldschakal heimisch? Das Wichtigste zum kleinen Wolfsbruder

Stuttgart (dpa/lsw) - Scheu, nachtaktiv und längst keine Seltenheit mehr: Der Goldschakal hat sich in Baden-Württemberg etabliert. Aus vielen Landkreisen liegen Nachweise vor, in einigen Gebieten pflanzt er sich fort. Zum Internationalen Tag der Schakale (19. April) die wichtigsten Fragen und Antworten zu einem Tier, das hier kaum jemand kennt – und das die wenigsten je zu Gesicht bekommen werden:

Was ist ein Goldschakal – und wie unterscheidet er sich vom Wolf?

Der Goldschakal ist eng mit dem Wolf verwandt, aber deutlich kleiner. Er ist eine eigene Wildtierart, scheu, nachtaktiv und recht leicht mit einem Fuchs oder auch einem schlanken Hund zu verwechseln. Goldschakale leben flexibel als Paar oder Familienverband und fallen oft eher indirekt über Fotofallen als durch Sichtungen auf.

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Wie erkenne ich so ein Tier?

Der Goldschakal (Canis aureus) verdankt seinen Namen seiner oft gelbgrauen Fellfärbung. Er hat einen fuchsähnlichen Puschelschwanz und wiegt etwa 10-15 Kilogramm. Damit ist er größer als ein Fuchs und kleiner als ein Wolf, mit dem er eng verwandt ist. Der Goldschakal hat längere Beine als ein Fuchs und anders als dieser meist keine helle, sondern eine dunkle Schwanzspitze. Typisch sind zudem die Winsel-, Heul- und Belllaute der Tiere, mit denen sie sich verständigen.

Wie kam der Goldschakal nach Baden-Württemberg?

Der Goldschakal war ursprünglich von Indien bis nach Südosteuropa beheimatet. Über Ungarn und Österreich kam er nach Deutschland. Die erste seriöse Fundmeldung stammte 1997 aus Brandenburg. Experten schätzten bislang, dass einige Dutzend Exemplare in Deutschland leben, vielleicht sind es auch viel mehr. Genaue Zahlen gibt es nicht. Die meisten Meldungen über Goldschakale sind eher zufällig. Sie stammen etwa von Jägern, die vermeintlich einen Fuchs geschossen hatten, oder von überfahrenen Exemplaren, teils auch von Fotokameras.

Warum ist der Goldschakal zugewandert?

Nach Angaben der Stiftung World Wide Fund For Nature (WWF) wandern Schakale ein, wo Wölfe fehlen: «Fraglos hat die jahrzehnte‑, oft jahrhundertelange Abwesenheit des Wolfes den Schakalen dabei geholfen, ihre Lebensräume zu vergrößern», heißt es bei der Stiftung. Auch kämen der Art die höheren Temperaturen entgegen. Der Schakal könne sich an Klimazonen anpassen.

Seit wann gibt es Nachweise im Südwesten – und wo genau?

Der erste Nachweis in Baden-Württemberg stammt aus dem Jahr 2018. Vor fünf Jahren gab es im Schwarzwald-Baar-Kreis den ersten deutschen Nachwuchs, seitdem kamen dort jährlich einige Welpen zur Welt. Auch im Landkreis Konstanz hat sich ein Paar vor zwei Jahren angesiedelt und bekommt jährlich Ende April/Anfang Mai Nachwuchs.

Ist der Goldschakal hier heimisch oder ein Zuwanderer?

Sowohl als auch. Für Baden-Württemberg ist der Goldschakal klar ein Zuwanderer, denn er hat sich erst in jüngster Zeit im Land etabliert. «Er ist aber auf jeden Fall auch heimisch, weil er auf natürlichem Weg eingewandert ist», sagt Nabu-Artenschutzreferentin Alexandra Ickes. Die baden-württembergischen Behörden ordnen sie ebenfalls als eingewanderte, aber inzwischen regelmäßig auftretende Art ein.

Breitet sich die Art schnell aus – und wie wird sich das entwickeln?

Die Nachweise nehmen in Baden-Württemberg seit 2018 stetig zu, sagt Felix Böcker von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA). Er ist überzeugt: «Der Goldschakal entwickelt sich derzeit von einer Randerscheinung zu einem dauerhaften Thema und wird sich früher oder später neben Fuchs, Reh und Wildschwein als verbreitete, heimische Wildart etablieren.» Die Fachstellen meldeten seit mehreren Jahren fortlaufend Nachwuchs. Das spricht für eine weitere Etablierung. «Es ist gut, sich auf ihn dauerhaft einzustellen», sagt auch der Nabu.

Wie wahrscheinlich ist es, einem Goldschakal im Alltag zu begegnen?

Die Wahrscheinlichkeit ist nach Einschätzung der Fachstellen sehr niedrig, weil Goldschakale überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv sind und sich zurückgezogen verhalten. In Baden-Württemberg werden sie meist nicht direkt gesehen, sondern über Wildkameras oder genetische Spuren nachgewiesen.

Muss ich Angst vor einem Goldschakal haben?

Nein. «Für den Menschen stellt der Goldschakal keine Gefahr dar», sagt Nabu-Expertin Ickes. «Als scheues Wildtier geht er dem Menschen so gut es geht aus dem Weg.» Goldschakale sind auch keine Gefahr für ausgewachsene Rinder oder Pferde - für kleinere Nutztiere wie Schafe oder Ziegen aber schon.

Wie verhalte ich mich, wenn ich einem Goldschakal begegne?

Die Empfehlung lautet, ruhig zu bleiben, Abstand zu halten und das Tier nicht zu füttern oder anzulocken. Das entspricht dem üblichen Verhalten bei Wildtieren: nicht bedrängen, nicht verfolgen und das Tier selbst den Rückzug wählen lassen. Denn wie beim Wolf auch können Wildtiere ihre Distanz verlieren, wenn sie gefüttert oder oft gestört werden. Wenn möglich, sollte der Ort der Sichtung dokumentiert und der Nachweis gemeldet werden.

Sind Hunde oder Katzen durch Goldschakale gefährdet?

Das lässt sich für Baden-Württemberg nicht belegen. Da Goldschakale opportunistisch fressen und kleine Beutetiere nutzen, sollte man Haustiere in Dämmerung und Nacht aber vorsichtshalber im Blick behalten, ohne daraus eine generelle Gefährdung abzuleiten.

Können Goldschakale Nutztiere reißen – etwa Schafe oder Geflügel?

Ja, das ist möglich. Schafe und andere Nutztiere sind eine potenzielle Beute. Es wird aber auch betont, dass bei Rissen genau geprüft werden muss, ob der Goldschakal wirklich getötet oder nur an bereits toter Beute gefressen hat. Für Baden-Württemberg ist das Thema damit weniger relevant. Auf Sylt hingegen hatte ein Goldschakal im Mai 2025 bei einem Beutezug in einer Schafherde mit mehr als 70 Rissen an derselben Herde von sich reden gemacht. Seit dem vergangenen Sommer fehlt von dem Tier jede Spur.

Unterliegt der Goldschakal wie der Wolf dem Artenschutz?