Gratis-Busfahrten beim 100. Geburtstag des Hanauer Hafens

Hanau (dpa/lhe) - Der 100. Geburtstag des zweitgrößten Hafens in Hessen wird am kommenden Samstag in Hanau mit einem großen Hafenfest gefeiert. Damit die Besucherinnen und Besucher zu dem vor allem auf Familien ausgerichteten Rahmenprogramm möglichst ohne Auto anreisen, werden Sonderhaltestellen für Busse eingerichtet. Außerdem sind an diesem Tag alle Busfahrten im gesamten Stadtgebiet kostenlos, wie die Stadtverwaltung am Sonntag mitteilte.