Leeres Fahrgastschiff rammt Steg nahe des Hanauer Hafens

Hanau (dpa/lhe) - Glimpflich ist der Unfall eines Fahrgastschiffes am Montag im Hanauer Hafen ausgegangen: Das Schiff, das zum Zeitpunkt des Unfalls um kurz nach 14 Uhr keine Passagiere an Bord hatte, fuhr laut Wasserschutzpolizei rückwärts aus dem Hafen heraus. In Höhe der Hafenausfahrt wollte der Schiffsführer den Angaben zufolge das Schiff wenden. Dabei sei es aufgrund der hohen Strömungsgeschwindigkeit infolge von Hochwasser mit dem backbordseitigen Bug gegen einen am rechten Ufer befindlichen Zugangssteg gestoßen. Da das Schiff kaum Schaden nahm, konnte es den Angaben nach die Fahrt fortsetzen.