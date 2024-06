Fahrgastschiff brennt - Passagiere sind unverletzt

Hanau (dpa) - Ein Fahrtgastschiff ist am Samstagabend im Hafen in Hanau in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, wurden die 31 Passagiere aber nicht verletzt. Auch die sechs Besatzungsmitglieder konnten das Schiff sicher verlassen. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch völlig unklar und muss nun von Sachverständigen untersucht werden. Die Feuerwehr konnte den Brandherd im Maschinenraum des Schiffes lokalisieren und schnell unter Kontrolle bringen, hieß es von der Polizei.