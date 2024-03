Graues und regnerisches Wetter in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lrs) - In den kommenden Tagen wird es in Hessen bewölkt und regnerisch. Am Mittwoch zieht ab dem Nachmittag im Westen Regen auf, der sich dann Richtung Osten ausbreiten und verstärken soll, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Maximal steigen die Temperaturen auf 12 bis 17 Grad. Am Donnerstag wird es zunächst gering, dann stark bewölkt bis bedeckt. Vielerorts soll es regnen, im Verlauf des Tages gibt es Schauer und einzelne Gewitter. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 14 Grad. Nicht besser sind die Aussichten für Karfreitag: Der DWD rechnet mit vielen Wolken und Regenwetter bei 13 bis 16 Grad.