Graues Wetter zum Jahreswechsel in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter in Hessen bleibt auch zum Ende des Jahres trüb und frostig. Es ist mit Temperaturen zwischen minus einem und plus zwei Grad zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Am Morgen sagte der DWD zudem Glätte durch überfrierende Nebelnässe voraus. Dazu kann es im gesamten Tagesverlauf neblig bleiben. In der Nacht sinken die Temperaturen auf minus ein bis minus vier Grad.