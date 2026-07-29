Grifo über Karriereende in Freiburg: «Definitiv» vorstellbar
SC-Rekordtorschütze Vincenzo Grifo hat noch richtig Bock auf Fußball. Er bekennt sich zum Freiburger Club und kann sich eine Fortsetzung über seinen bis 2027 laufenden Vertrag hinaus vorstellen.
Freiburg (dpa) - Vincenzo Grifo kann sich gut vorstellen, seine Laufbahn beim SC Freiburg zu beenden. Der 33 Jahre alte Offensivspieler bekannte sich in einem «Sport Bild»-Interview zum Bundesligisten und machte zugleich deutlich, dass er noch nicht an einen Abschied vom Profifußball denkt.
«Ich fühle mich sehr, sehr gut und möchte auf jeden Fall weitermachen. Gespräche wird es irgendwann geben, da bin ich mir sicher. Ich habe noch große Lust auf Fußball», sagte Grifo mit Blick auf seine Zukunft. Sein Vertrag beim Sport-Club läuft noch bis Sommer 2027.
Ein Karriereende in Freiburg sei für ihn «definitiv» vorstellbar. «Ich bin mit Unterbrechungen seit über zwölf Jahren hier. Ich liebe diesen Verein und die Menschen», sagte Grifo. Trotz Angeboten anderer Clubs habe er sich in der Vergangenheit stets für einen Verbleib entschieden. «Im Fußball soll man zwar niemals nie sagen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, hier meine Karriere zu beenden.»
2015 kam Grifo in den Breisgau. Nach Stationen bei Borussia Mönchengladbach und der TSG Hoffenheim kehrte der neunmalige italienische Nationalspieler 2019 zurück. Seither zählt er zu den prägenden Spielern des Vereins und wird auch in der kommenden Saison gemeinsam mit Maximilian Eggestein das Stellvertreter-Duo hinter Kapitän Christian Günter bilden. Erst in der vergangenen Saison löste er Nils Petersen als Rekordtorschütze ab.