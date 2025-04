Fußball-Bundesliga

Grifos Bilanz als Mutmacher: SC Freiburg sucht die Torgefahr

Der SC Freiburg will noch in den Europapokal, ist aber seit fünf Spielen sieglos. Das hat auch mit der schwachen Trefferquote seiner Stürmer zu tun. In Mönchengladbach soll sich das wieder ändern.