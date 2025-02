Trotz Flaute: Effiziente Freiburger erwarten Werder Bremen

Freiburg (dpa) - Minimalistisch, aber erfolgreich war der SC Freiburg zuletzt unterwegs. Dreimal in Folge hat der Sport-Club mit 1:0 gewonnen – zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte. «Das gibt uns keine Garantie, dass das morgen genauso passiert», warnte SC-Trainer Julian Schuster vor dem Heimspiel gegen den SV Werder Bremen am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN). «Die Gefahr von Siegen ist, dass der Fokus in manchen Bereichen nachlässt.» Das habe er in dieser Woche im Training thematisiert, «damit wir an unsere Leistungen anknüpfen können».