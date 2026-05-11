Feuer

Grill brennt bei Firmenfeier - ein Verletzter

Eine Firma will feiern, rund 180 Gäste kommen. Doch für einen endet die Grillparty im Krankenhaus.

Bei einer Firmenfeier in Wiesloch ist ein Gasgrill in Brand geraten. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Bei einer Firmenfeier in Wiesloch ist ein Gasgrill in Brand geraten. (Symbolbild)

Wiesloch (dpa/lsw) - Bei einem Brand auf einer Firmenfeier in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) hat sich ein Mann Verbrennungen am Arm zugezogen und ist ins Krankenhaus gekommen. Die anderen rund 180 Gäste blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Bei der Feier auf einem Veranstaltungsgelände am Samstag war ein Gasgrill in Brand geraten. 

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Die genaue Ursache war zunächst unklar. Die Flammen griffen auf eine Holzhütte und einen Baum über, die Feuerwehr löschte. Es entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro.

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