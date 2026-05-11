Grill brennt bei Firmenfeier - ein Verletzter

Wiesloch (dpa/lsw) - Bei einem Brand auf einer Firmenfeier in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) hat sich ein Mann Verbrennungen am Arm zugezogen und ist ins Krankenhaus gekommen. Die anderen rund 180 Gäste blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Bei der Feier auf einem Veranstaltungsgelände am Samstag war ein Gasgrill in Brand geraten.