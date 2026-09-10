Grill und Freibad am Wochenende? Hier wird es bald sehr warm

Karlsruhe (dpa/lsw) - Die Regenjacke darf in Baden-Württemberg erst mal im Schrank bleiben: In den nächsten Tagen zeigt sich der Himmel meist freundlich, nur ganz vereinzelt könnten ein paar Tropfen fallen. Das geht aus der aktuellen Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor.

Heute erwartet das Land direkt viel Sonnenschein bei flacher Quellbewölkung. Am Bodensee, in Oberschwaben und im Allgäu sind die Wolken zwar dichter, trocken soll es laut DWD meist trotzdem bleiben. In der Nacht zu Freitag zieht vereinzelt Nebel auf und die Temperaturen sinken auf 7 bis 11 Grad, teilweise sogar auf 3 Grad.

Der Freitag startet zwar mit Wolken, die meiste Zeit dürfte es aber freundlich und trocken bleiben. Die Temperaturen ziehen laut DWD wieder an: Auf der Alb, im Schwarzwald und im Allgäu sind bis zu 19 Grad drin, in der Rheinebene könnten es sogar bis zu 24 Grad werden. Dazu weht nur ein schwacher Wind aus westlichen Richtungen - beste Voraussetzungen also, um den Grill schon mal aus der Garage zu holen.

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In der Nacht zu Samstag ziehen zwar noch ein paar Wolkenfelder durch, insgesamt bleibt der Himmel dem DWD zufolge aber gering bewölkt. Die Werte sinken auf 11 bis 7 Grad, eine leichte Jacke für den Abend schadet also nicht.

Sommerlich warmes Wochenende

Das Wochenende wird richtig schön: Am Samstag dominiert viel Sonnenschein, nur ein paar lockere Quellwolken lockern das Blau am Himmel auf. Es wird laut Vorhersage sommerlich warm: Auf der Alb sind bis zu 21 Grad möglich, in weiten Teilen Badens sogar bis zu 27 Grad. Der Wind weht weiterhin nur schwach aus westlicher Richtung - ein Tag wie gemacht für Balkon, Garten oder Freibad.