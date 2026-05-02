Feuerwehreinsatz

Grillparty löst Brand aus – 200.000 Euro Schaden

Grillen auf der Terrasse, plötzlich schlagen Flammen hoch: In Heilbronn endet eine gesellige Runde am Maifeiertag bei strahlendem Sonnenschein mit einem Brand.

Die Feuerwehr ist im Einsatz, um zu verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitet. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Die Feuerwehr ist im Einsatz, um zu verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitet. (Symbolbild)

Heilbronn (dpa/lsw) - Eine als Grillparty geplante Zusammenkunft auf der Terrasse am Maifeiertag hat in Heilbronn einen größeren Brand mit einem Schaden von rund 200.000 Euro verursacht. Das Feuer breitete sich am Freitagmittag beim Grillen aus und die Flammen griffen auf die Fassade des Mehrfamilienhauses über, wie eine Polizeisprecherin sagte. Feuerwehrangaben zufolge wurden der Dachstock und der Wintergarten beschädigt.

Zwei Männer und zwei Frauen kamen laut der Polizeisprecherin mit Rauchvergiftungen vorsorglich ins Krankenhaus. Zur Brandbekämpfung entfernten die Feuerwehrleute Solar- und Photovoltaikmodule vom Dach. Das Wohnhaus war noch bewohnbar. Die Ermittlungen dauerten an.

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