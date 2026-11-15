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Grippesaison in Hessen nimmt Fahrt auf

In Hessen steigt die Zahl der gemeldeten Grippefälle seit Mitte Oktober kontinuierlich. Sie liegt inzwischen über dem Niveau der Vorjahre.

Die Zahl der Grippekranken liegt derzeit über dem Vorjahresniveau. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Zahl der Grippekranken liegt derzeit über dem Vorjahresniveau. (Symbolbild)

Darmstadt (dpa/lhe) - Fieber, Husten, Gliederschmerzen: Die Grippesaison nimmt in Hessen weiter Fahrt auf. Anfang November setzte sich der Anstieg der gemeldeten Influenzafälle fort, wie das Landesamt für Gesundheit in Darmstadt auf seiner Internetseite mitteilte. Angegeben wurden für die 45. Kalenderwoche 82 Fälle, in der Vorwoche waren es noch 58 gewesen. 

Seit der 42. Kalenderwoche, also Mitte Oktober, steigen die Fallzahlen kontinuierlich. Damals hatten die Gesundheitsämter in Hessen 29 Fälle saisonaler Influenza gemeldet, in der Folgewoche waren es 33 gewesen. Den Angaben zufolge liegen die Fallzahlen inzwischen über dem Niveau der entsprechenden Zeiträume der Vorjahre. 

Corona auf niedrigem Niveau

Corona-Infektionen spielen derzeit ebenfalls eine Rolle, auch hier steigen die Zahlen. In der 45. Kalenderwoche wurden 148 Fälle gemeldet, in der Vorwoche waren es noch 115 gewesen. Die Zahlen liegen den Angaben zufolge aber auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Seit Jahren gingen die Werte zurück, dieser Trend setze sich in der aktuellen Saison fort.

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