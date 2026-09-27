Influenza

Grippesaison steht an - So steht es um den Impfstoff im Land

Die Grippe kann alles andere als harmlos verlaufen. Bald dürften die ersten Influenza-Erreger wieder unterwegs sein. Wem eine Impfung empfohlen wird - und wann der beste Zeitpunkt dafür ist.

Die Apotheken im Land rechnen damit, dass es genügend Impfstoff gegen die Influenza-Grippe gibt. (Archivbild) Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa
Die Apotheken im Land rechnen damit, dass es genügend Impfstoff gegen die Influenza-Grippe gibt. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Vor dem Beginn der Grippesaison gehen die Apotheken im Land davon aus, dass genügend Impfstoff gegen Influenza vorhanden ist. Die Auslieferung der Impfstoffe für die Saison 2026/2027 an den Großhandel und die Apotheken habe bereits begonnen, teilte ein Sprecher des Landesapothekerverbands Baden-Württemberg mit. Man gehe von einer guten Verfügbarkeit der Grippe-Impfstoffe zum Start der Impfsaison aus. 

Der ideale Zeitpunkt für eine Impfung ist den Angaben zufolge zwischen Oktober und Mitte Dezember. «Entscheidend ist, dass der Impfschutz aufgebaut ist, bevor die Grippewelle richtig Fahrt aufnimmt», erklärte der Sprecher. Nach der Impfung benötige der Körper noch 10 bis 14 Tage, um einen ausreichenden Schutz zu entwickeln. Wer sich bereits im September impfen lasse, mache aber auch nichts falsch. «Insbesondere dann, wenn ein erhöhtes Risiko besteht oder später möglicherweise kein geeigneter Impftermin wahrgenommen werden kann.»

Impfen lassen können sich die Menschen sowohl in Arztpraxen als auch in Apotheken. Weil aber nicht jede Apotheke Impfungen anbiete, sei es ratsam, sich vorher bei der gewünschten Apotheke oder im Internet zu erkundigen, so der Sprecher. 

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Grippewelle startet mal früher und mal später

Wann die Grippe, die durch Influenza-Viren ausgelöst wird, im Land die Runde macht, ist jedes Jahr etwas unterschiedlich. In der vergangenen Saison erfasste das Landesgesundheitsamt dem Höhepunkt der Infektionswelle Mitte Januar. 2022/2023 wurden die meisten Infektionen bereits Mitte Dezember registriert, 2025 dagegen erst Mitte Februar.

Auch die Schwere der Grippewelle ist immer etwas unterschiedlich. Im vergangenen Jahr erfasste das Landesgesundheitsamt knapp 26.000 Fälle, im Jahr zuvor waren es fast 34.000. Wie schwer die Grippewelle in diesem Jahr ausfallen werde, lasse sich nicht genau prognostizieren, teilte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums mit. In anderen Ländern auf der Nordhalbkugel, etwa in Südkorea oder Japan, habe die Influenza-Saison aber außergewöhnlich früh begonnen und besonders Kinder und Jugendliche betroffen. 

Übertragen wird eine Grippe überwiegend über Tröpfchen, die beim Husten oder Niesen entstehen. Von einer Ansteckung bis zum Ausbruch der Krankheit vergehen laut RKI durchschnittlich ein bis zwei Tage. Typisch für eine Influenza sind das plötzliche Erkranken sowie Fieber, Husten, Hals- und Kopfschmerzen. 

Minister ruft alle zur Impfung auf

Besonders gefährdet sind nach Einschätzung der Ständigen Impfkommission (Stiko) ältere Menschen, chronisch Kranke, Schwangere sowie Säuglinge und Kleinkinder. Schwere Verläufe mit Krankenhausaufenthalt treffen vor allem Menschen mit Vorerkrankungen, Personen über 60 Jahre sowie sehr kleine Kinder. Die Stiko rät vor allem älteren Menschen, chronisch Kranken, Schwangeren, Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen sowie medizinischem Personal zu einer Impfung. 

Baden-Württembergs Gesundheitsministerium rät dagegen allen zur Impfung. Auch diejenigen, die selbst kein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf hätten, sollten sich impfen lassen. «Jede Impfung zählt! Wir alle können einen Beitrag dazu leisten, uns und unsere Mitmenschen zu schützen», sagte Minister Oliver Hildenbrand (Grüne). Im Südwesten könne die Impfung nach Abwägung mit dem eigenen Arzt auch über die Stiko-Empfehlung hinaus in Anspruch genommen werden und werde auch von den gesetzlichen Krankenversicherungen bezahlt.

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