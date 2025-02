Wiesbaden (dpa/lhe) - Immer mehr Menschen erkranken in Hessen derzeit an der Grippe. In der vorletzten Januar-Woche wurden 1.144 Neuinfektionen registriert und damit ein knappes Drittel mehr als in der Woche zuvor, wie aus Daten des hessischen Gesundheitsministeriums in Wiesbaden hervorgeht.