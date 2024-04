Grippewelle in Hessen abgeebbt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die jüngste Grippewelle in Hessen ist in den vergangenen Wochen deutlich abgeebbt. Höhepunkt der diesjährigen Grippesaison war Anfang Februar gewesen, als innerhalb einer Woche 2231 nachgewiesene Neuinfektionen registriert wurden, wie aus Daten des hessischen Gesundheitsministeriums in Wiesbaden hervorgeht. Anfang April lag die Zahl bei 96. Als Grippesaison gilt die Zeit zwischen Anfang Oktober und Mitte Mai.

Seit Anfang Oktober waren in Hessen insgesamt knapp 12.670 Fälle verzeichnet worden, in der Saison zuvor waren es in diesem Zeitraum fast 16.000 gewesen. Damals lag der Höhepunkt mit über 2200 Infektionen wöchentlich bereits im Dezember. In den beiden Saisons ab 2020 hatte es wegen der verstärkten Hygiene-Maßnahmen in der Coronapandemie nur vergleichsweise wenige Grippefälle gegeben.