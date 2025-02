Über 1.000 Neuinfektionen - Grippewelle rollt über Odenwald

Odenwald. Die Grippewelle rollt derzeit über das Land hinweg – und auch der Odenwald bleibt davon nicht verschont. Die Gesundheitsämter in Hessen stellten in den vergangenen Woche einen deutlichen Anstieg der Influenzaviren fest – und der Höhepunkt dürfte deren Einschätzung nach noch nicht erreicht sein. Demnach wurden in der vorletzten Januar-Woche 1.144 Neuinfektionen registriert. Das war knapp ein Drittel mehr als in der Woche zuvor, wie die Daten des Gesundheitsministeriums in Wiesbaden zeigen.