Größerer Polizeieinsatz in Freiburg
In einem Stadtteil von Freiburg ist ein größeres Aufgebot der Polizei im Einsatz. Viel ist zu den Hintergründen noch nicht bekannt.
Freiburg (dpa/lsw) - In Freiburg gibt es derzeit einen größeren Polizeieinsatz im Stadtteil Landwasser. Unterwegs sind die Beamten dort wegen einer «gemeldeten verdächtigen Wahrnehmung», wie es in der Mitteilung der Polizei hieß. Näheres zu den Hintergründen war zunächst nicht bekannt. Eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung bestehe jedoch nicht.