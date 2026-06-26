Körperverletzung

Größerer Polizeieinsatz in Stuttgart

Großeinsatz im Stuttgarter Osten: Nach einer Körperverletzung sucht die Polizei nach dem oder den Tätern. Was bisher bekannt ist.

In Stuttgart läuft ein größerer Einsatz der Polizei. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
In Stuttgart läuft ein größerer Einsatz der Polizei. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Polizei ist im Stuttgarter Osten zu einem größeren Einsatz ausgerückt. «Wir können ein Körperverletzungsdelikt bestätigen», sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Viele Kräfte seien vor Ort. Es gibt nach ersten Erkenntnissen eine verletzte Person, die im Krankenhaus behandelt wird. Ihr Zustand war zunächst unklar. Nach dem oder den Tätern werde gefahndet. Weitere Einzelheiten - beispielsweise zu den Hintergründen der Tat oder wie die Person verletzt wurde - waren ebenfalls noch nicht bekannt.

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