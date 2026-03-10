Größerer Polizeieinsatz

Mannheim: Person schießt mit Schreckschusswaffe - 17 Verletzte

In Mannheim kommt es zu einem größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst, nachdem mehrere Personen über gereizte Augen und Atemwege klagen. Zuvor fielen wohl mehrere Schüsse mit einer Schreckschusswaffe.

Im Mannheimer Quadrat E3 kam es am Dienstagvormittag zu einer größeren Einsatzlage (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Im Mannheimer Quadrat E3 kam es am Dienstagvormittag zu einer größeren Einsatzlage (Symbolbild).

Mannheim. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr zu einem größeren Einsatz im Mannheimer Quadrat E3 ausgerückt. Laut Polizeimeldung hatten mindestens 17 Personen eines dortigen Mehrfamilienhauses über Reizungen der Augen und Atemwege geklagt. Der Bereich um das betroffene Gebäude war zwischenzeitlich großräumig abgesperrt, auch der Straßenbahnverkehr in den verlängerten Planken war eingestellt. Gegen 12.40 Uhr teilte die Polizei mit, dass die Anwohner zurück in ihre Wohnungen kehren konnten und der Einsatz beendet wurde.

Nach derzeitigen Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass eine noch unbekannte Person im Treppenhaus mehrere ungezielte Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben hat. Die Einsatzkräfte stellten im Nachgang entsprechende Patronenhülsen im Inneren des Gebäudes sicher. Aktuell laufen die Ermittlungen, ob Reizstoffmunition verwendet oder darüber hinaus ein Reizstoff versprüht wurde.

Eine der verletzten Personen musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. (sig)

