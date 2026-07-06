Schüsse in Offenburg - Größerer Polizeieinsatz
Am Montagmorgen fallen in Offenburg laut Polizei Schüsse. Zahlreiche Beamte sind im Einsatz. Vieles ist noch unklar.
Offenburg (dpa) - In Offenburg sind nach Angaben eines Polizeisprechers am Morgen Schüsse gefallen. Es laufe ein größerer Polizeieinsatz, auch mehrere Rettungskräfte seien im Einsatz, teilte die Polizei mit. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe nicht, teilte der Sprecher auf Anfrage mit.
Der Bereich sei derzeit abgesperrt, die Ermittlungen dauerten an, hieß es. Weitere Angaben machte der Sprecher zunächst nicht.