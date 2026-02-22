Ursache unklar

Größerer Stromausfall im Schwarzwald-Baar-Kreis

Ein Stromausfall hat den Schwarzwald-Baar-Kreis getroffen. Notrufe sollen vorerst nur direkt bei Feuerwehr-Gerätehäusern abgesetzt werden. Die Ursache ist noch unklar.

Ein Stromausfall legt derzeit den Schwarzwald-Baar-Kreis lahm. (Symbolbild) Foto: Jessica Lichetzki/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa
Ein Stromausfall legt derzeit den Schwarzwald-Baar-Kreis lahm. (Symbolbild)

Furtwangen (dpa/lsw) - In weiten Teilen des Schwarzwald-Baar-Kreises ist der Strom ausgefallen. Für den Landkreis wurde eine Gefahreninformation herausgegeben, wie es auf der Webseite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe heißt.

Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilte, ist der gesamte Kreis betroffen. Die Bürgerinnen und Bürger wurden gebeten, wegen des Stromausfalls von Notrufen über die Nummern 110 oder 112 abzusehen. Die Feuerwehr besetzt ihre Gerätehäuser als Notrufannahmestellen. Auch in der offiziellen Warnmeldung wurde dazu aufgerufen, die Notrufnummern freizuhalten.

Laut dem Lagezentrum des baden-württembergischen Innenministeriums gibt es keine Anzeichen für einen Anschlag. Wahrscheinlich sei ein technischer Defekt die Ursache. Dieser solle schnellstmöglich behoben werden.

Laut Netze BW wurde gegen 13.52 Uhr unter anderem aus Furtwangen eine Störung gemeldet. In den sozialen Netzwerken berichteten zudem Nutzer aus mehreren Städten und Gemeinden von Ausfällen. Der Energieversorger arbeitet laut Polizeiangaben an der Behebung der Störung.

