Haushalte ohne Strom

Teile von Tübingen und Aichhalden ohne Strom

Ein Sonntag ohne Strom: In Tübingen verursacht ein Brand den Ausfall. Auch in Aichhalden bleibt seit der Nacht das Licht aus. Ein Bagger soll bei der Fehlersuche helfen.

Ein Transformatorenhaus in der Herrenberger Straße war demnach in Brand geraten. (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa
Ein Transformatorenhaus in der Herrenberger Straße war demnach in Brand geraten. (Symbolbild)

Tübingen/Aichhalden (dpa/lsw) - Ein Brand in einem Transformatorenhaus hat in Tübingen Teile der Altstadt zeitweise ohne Strom gelassen. Betroffen war unter anderem auch die Feuerwache, wie die Stadt Tübingen mitteilte.

Ein Transformatorenhaus in der Herrenberger Straße war demnach in Brand geraten. Inzwischen sei die Stromversorgung in weiten Teilen wiederhergestellt. Die Stadtwerke arbeiteten daran, die betroffenen Haushalte vor allem rund um das Transformatorenhaus nach und nach wieder ans Netz zu bringen.

Auch in Aichhalden (Kreis Rottweil) kam es in der Nacht nach Angaben von Netze BW zu einer Stromstörung. Laut der Störungsseite von Netze BW ist im Bereich des Kernerwegs seit 0.28 Uhr der Strom ausgefallen. Fachleute suchen nach der Ursache und ein Bagger soll die betroffene Stelle freilegen, wie der «Schwarzwälder Bote» berichtete. Die Behebung der Störung soll noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

