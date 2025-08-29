Notfälle Wiesbadener Stadtteile zeitweise ohne Strom Die Störung ist bereits behoben. Wie viele Haushalte betroffen waren, ist unklar. 29.08.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Silas Stein/dpa In mehreren Wiesbadener Stadtteilen hat es am Abend einen Stromausfall gegeben (Foto Archiv) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Defektes Kabel Stromausfall im Süden Offenbachs Seit drei Uhr nachts fehlt in Teilen Offenbachs der Strom. Ein defektes Kabel soll die großflächige Störung verursacht haben. 09.10.2024 Zwei Stadtteile betroffen Störung in Umspannwerk verursacht Stromausfall in Frankfurt In zwei Frankfurter Stadtteilen fällt der Strom aus - sogar die U-Bahn ist zwischenzeitlich betroffen. Erst nach zwei Stunden läuft alles wieder. 04.07.2024 Polizei Stromausfall in Offenbach: Störung behoben 09.01.2024 Notfalleinsatz Nächtlicher Stromausfall in Teilen von Wiesbaden 18.09.2023 Versorgung Der Stromausfall in Heddesheim und Hirschberg ist behoben Heute früh kam es in Teilen des Rhein-Neckar-Kreises zu Stromausfällen. 07.08.2023