Offenbach (dpa/lhe) - In Offenbach ist es am frühen Dienstagmorgen zu einem Stromausfall gekommen. Betroffen seien seit 2.00 Uhr verschiedene Teile der Stadt, sagte eine Polizeisprecherin. Auch Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen seien teils von dem Stromausfall betroffen, hieß es weiter. Der Ausfall dauerte am Dienstagmorgen an. Die Ursache war zunächst unklar. Zuvor hatte hessenschau.de darüber berichtet.