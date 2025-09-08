Ermittlungen laufen Großaktion gegen mutmaßlichen Drogenhandel Restaurants, Wohnhäuser und Wettbüros im Fokus der Ermittler – zwei Männer in U-Haft. 08.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Carsten Rehder/dpa Der Einsatz erfolgte laut Polizei in den frühen Morgenstunden des Montags. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Durchsuchungen Mutmaßlicher Drogenhandel: Zwei Männer in U-Haft Bei Durchsuchungen in Unterfranken und Baden-Württemberg stellt die Polizei unter anderem Drogen sicher. Zwei Männer kommen in Haft. Sie sollen Verbindungen zu einer Rockergruppe gehabt haben. 14.07.2025 Kriminalität Mutmaßlicher Online-Drogenhandel aufgedeckt – fünf in U-Haft Eine Bande soll im Internet illegal mit Drogen gehandelt haben. Die Polizei untersucht daher mehrere Wohnobjekte – und nimmt Tatverdächtige fest. 05.02.2025 Wiesbaden Fünf junge Männer nach Einbruchserie in U-Haft 17.05.2023 Landkreis Ludwigsburg Fünf Männer wegen mutmaßlichen Drogenhandels in U-Haft 20.04.2023 Drogenhandel Mutmaßliche Dealer in Donaueschingen in U-Haft 12.04.2023